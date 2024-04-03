Новости мира: около тысячи человек пострадали от землетрясения на Тайване

На Тайване растет число жертв землетрясения. На данный момент известно уже как минимум о 10 погибших и около тысячи пострадавших. По сообщениям китайских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила более семи баллов. Издание Bloomberg сообщило, что серьезные повреждения получила инфраструктура крупнейшего в мире производителя чипов. Сильнее всего пострадали производственные линии компании Apple. Работа там полностью остановлена.

Тем временем в Индонезии на острове Ява проснулся вулкан Мерапи. Зафиксирована уже целая серия извержений и мощный выброс пепла. Его облако поднялось на несколько километров.

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