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Новости

Новости

03 апреля, 14:30

Происшествия

Задержаны трое изрисовавших маркером новые вагоны в метро Москвы

Задержаны трое изрисовавших маркером новые вагоны в метро Москвы

Новости регионов: двух сотрудников Ростехнадзора арестовали из-за обвала шахты в Приамурье

Передвижную электростанцию направили в Луховицы для электроснабжения подтопленных сел

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Посетителей ТЦ "Щука" эвакуировали на северо-западе Москвы

Два льва отказались выбираться из подтопленного парка "Земля прайда"

Новости регионов: на участке Костино – Иванцево восстановили движение поездов

Новости мира: США отправят партию военной техники из Южной Каролины в Европу – СМИ

В Москве задержали троих вандалов, которые черным маркером расписали сиденья и внутренние стены поезда нового поколения "Москва-2024". Его недавно запустили на Замоскворецкой линии метро.

Ранее полицейские выявили в интернете призывы портить имущество в вагонах нового состава. Вскоре после этого и произошел инцидент. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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