Задержаны трое изрисовавших маркером новые вагоны в метро Москвы

В Москве задержали троих вандалов, которые черным маркером расписали сиденья и внутренние стены поезда нового поколения "Москва-2024". Его недавно запустили на Замоскворецкой линии метро.

Ранее полицейские выявили в интернете призывы портить имущество в вагонах нового состава. Вскоре после этого и произошел инцидент. Возбуждено уголовное дело.

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