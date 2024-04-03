03 апреля, 14:30Происшествия
Задержаны трое изрисовавших маркером новые вагоны в метро Москвы
В Москве задержали троих вандалов, которые черным маркером расписали сиденья и внутренние стены поезда нового поколения "Москва-2024". Его недавно запустили на Замоскворецкой линии метро.
Ранее полицейские выявили в интернете призывы портить имущество в вагонах нового состава. Вскоре после этого и произошел инцидент. Возбуждено уголовное дело.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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