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Новости

03 апреля, 13:45

Происшествия

Новости регионов: двух сотрудников Ростехнадзора арестовали из-за обвала шахты в Приамурье

Новости регионов: двух сотрудников Ростехнадзора арестовали из-за обвала шахты в Приамурье

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В Приамурье двух сотрудников Ростехнадзора арестовали из-за обвала шахты "Пионер", где погибли 13 горняков. Их заключили под стражу до 25 мая, они обвиняются в халатности. По данным следствия, в 2022–2023 годах сотрудники не выявили и не пресекли грубые нарушения безопасности.

В Анапе турист из Новосибирска прямо под камерами трижды нарушил правила дорожного движения. Он пускал машину в занос на перекрестке и ездил по полосе для общественного транспорта. В итоге водителя вычислили и составили на него три протокола.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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