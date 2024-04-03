Новости регионов: двух сотрудников Ростехнадзора арестовали из-за обвала шахты в Приамурье

В Приамурье двух сотрудников Ростехнадзора арестовали из-за обвала шахты "Пионер", где погибли 13 горняков. Их заключили под стражу до 25 мая, они обвиняются в халатности. По данным следствия, в 2022–2023 годах сотрудники не выявили и не пресекли грубые нарушения безопасности.

В Анапе турист из Новосибирска прямо под камерами трижды нарушил правила дорожного движения. Он пускал машину в занос на перекрестке и ездил по полосе для общественного транспорта. В итоге водителя вычислили и составили на него три протокола.

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