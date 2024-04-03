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03 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,7 произошло на Тайване

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,7 произошло на Тайване

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На востоке Тайваня утром 3 апреля произошло самое мощное за последние четверть века землетрясение. Магнитуда подземных толчков местами достигала 7,7. Уже известно, что есть погибшие, пострадали более 700 человек. Еще около сотни находятся под завалами рухнувших зданий. Из-за землетрясения на юге Японии и на Филиппинах ожидаются цунами.

Тем временем кандидат в президенты США Дональд Трамп нашел для своего соперника Джо Байдена новый эпитет. Трамп заверил, что урегулирует конфликт между Россией и Украиной после победы на выборах. При этом он назвал Байдена "потерянной душой", неспособной разрешить данную ситуацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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