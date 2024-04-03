Новости регионов: на участке Костино – Иванцево восстановили движение поездов

На участке Костино – Иванцево в Подмосковье, где с рельсов сошли вагоны грузового поезда, закончили восстановительные работы. Об этом сообщили представители Московской железной дороги. Составы уже курсируют в обычном режиме.

Тем временем в Приамурье из-за обвала шахты "Пионер", где погибли 13 горняков, арестовали двух сотрудников Ростехнадзора. Их заключили под стражу до 25 мая в связи с обвинениями в халатности. По данным следствия, в 2022 и 2023 годах они не выявили и не пресекли грубые нарушения правил безопасности на руднике. Также до 19 мая арестован главный инженер шахты.

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