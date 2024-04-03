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03 апреля, 09:30

Происшествия

Новости мира: четыре человека погибли из-за землетрясения на востоке Тайваня

Новости мира: четыре человека погибли из-за землетрясения на востоке Тайваня

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На востоке Тайваня произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,5 разрушили несколько зданий. Более 80 тысяч домов остались без света. Как минимум четыре человека погибли, еще около 100 пострадали. Власти привлекли военных к спасательной операции.

В турецком городе Ван вспыхнули протесты после того, как власти сняли с выборов оппозиционного кандидата в мэры Абдуллы Зейдана. Минюст страны всего за два дня до голосования заявил, что у него нет прав на политическую деятельность. Несогласные вышли на улицы. Начались стычки с полицией, разгонять демонстрантов пришлось водометами и слезоточивым газом.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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