03 апреля, 09:30Происшествия
Новости мира: четыре человека погибли из-за землетрясения на востоке Тайваня
На востоке Тайваня произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,5 разрушили несколько зданий. Более 80 тысяч домов остались без света. Как минимум четыре человека погибли, еще около 100 пострадали. Власти привлекли военных к спасательной операции.
В турецком городе Ван вспыхнули протесты после того, как власти сняли с выборов оппозиционного кандидата в мэры Абдуллы Зейдана. Минюст страны всего за два дня до голосования заявил, что у него нет прав на политическую деятельность. Несогласные вышли на улицы. Начались стычки с полицией, разгонять демонстрантов пришлось водометами и слезоточивым газом.
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