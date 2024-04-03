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Новости

03 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: женщина погибла из-за столкновения такси с грузовиком под Красноярском

Новости регионов: женщина погибла из-за столкновения такси с грузовиком под Красноярском

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На обходе Красноярска произошло смертельное ДТП. Таксист выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От удара тот перевернулся на бок. Пассажирка легкового авто погибла, водитель находится в больнице. Движение на трассе затруднено.

В Сети набирают популярность кадры из Саратова. На них водитель маршрутки ест прямо за рулем и отворачивается от дороги. Видео опубликовали пассажиры. В комментариях они написали, что этот мужчина регулярно останавливает автобус у одного и того же кафе, покупает себе завтрак и после этого продолжает путь, несмотря на возмущение опаздывающих пассажиров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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