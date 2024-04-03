Новости мира: мощное землетрясение повредило жилой дом в Тайване

На востоке Тайваня произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,5 повредили жилой дом, у здания пострадал первый этаж, оно сильно перекосилось. О жертвах не сообщается.

Президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения в связи с гибелью волонтеров. Накануне от удара ЦАХАЛ в Газе погибли граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также сотрудник с гражданством США и Канады. В Белом доме заявили, что возмущены ударом Израиля по сотрудникам американской благотворительной организации. А власти Евросоюза потребовали привлечь виновных к ответственности.

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