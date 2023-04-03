Автомобиль "Рено Клио" перевернулся на Садовом кольце. ДТП произошло при въезде в Маяковский тоннель.

Водитель, вероятно, отвлекся от дороги и врезался в желтый куб ограждения. От удара автомобиль опрокинулся на крышу и в таком положении его протащило несколько метров. На видео заметно, что машина сильно пострадала. Снесена передняя часть, сильные вмятины на дверях и бампере.

Водитель уцелел и отделался ушибами. Прибывшие на место оперативные службы быстро убрали последствия аварии. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

