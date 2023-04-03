Подозреваемую по делу о теракте Трепову этапируют из Петербурга в Москву

Дарью Трепову, задержанную за причастность к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, этапируют в Москву. Дело квалифицировали как теракт.

В настоящее время с задержанной проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что она придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей запрещенного в России ФБК.

У следствия также имеются данные, что планирование и организация этого преступления осуществлялись с территории Украины. СК России устанавливает всю цепочку лиц, причастную к преступлению, от исполнителей до заказчиков.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

