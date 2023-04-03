При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 33 человека, больше 20 остаются в больницах и 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав РФ. В свою очередь, Следственный комитет переквалифицировал дело об убийстве Владлена Татарского на теракт. По данным следствия, подготовка и организация взрыва велась с территории Украины. Задержанная Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой.



Развязка на пересечении МКАД с улицами Капотня и Верхние Поля готова уже примерно наполовину. Там должны построить пять эстакад-съездов, три путепровода, а также два надземных и один подземный переход. К торговым комплексам "Садовод" и "Мега" появится комфортный подъезд. Ежедневно туда приезжают больше 150 тысяч человек.

Водитель грузовика не рассчитал габариты машины и снес ограничитель высоты на Рублевском шоссе. Судя по всему, скорость была высокой. От удара слетел кузов. Многотонная конструкция оказалась на дороге и заблокировала минимум одну полосу для движения. Водитель не пострадал, ему пришлось объясняться с полицией. Сейчас дорога свободна.

