Новости часа: в больницах Петербурга остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больницах Санкт-Петербурга остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Власти США готовы к вспышкам насилия из-за предъявления обвинений экс-президенту Дональду Трампу. Об этом заявил Белый дом.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии. Об этом рассказали сейсмологи.