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Новости

03 апреля, 19:45

В мире

Новости часа: в больницах Петербурга остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе

Новости часа: в больницах Петербурга остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе

Новости часа: СК заявил, что убийство военкора Татарского было спланировано на Украине

Новости часа: СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 33 человек

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на теракт

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт

СК опубликовал видео с разбившимся легкомоторным самолетом в Волгоградской области

Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы

Власти Петербурга рассказали о пострадавших при взрыве в кафе

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В больницах Санкт-Петербурга остаются 22 пострадавших при взрыве в кафе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Власти США готовы к вспышкам насилия из-за предъявления обвинений экс-президенту Дональду Трампу. Об этом заявил Белый дом.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии. Об этом рассказали сейсмологи.

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