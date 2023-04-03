03 апреля, 19:00Политика
Новости часа: СК заявил, что убийство военкора Татарского было спланировано на Украине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины. Об этом заявили в Следственном комитете России.
С российского рынка ушли менее 15% зерновых трейдеров. Это данные отраслевого союза.
Госдума приостановила выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ за 2023 год. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.