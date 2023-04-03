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Новости

03 апреля, 19:00

Политика

Новости часа: СК заявил, что убийство военкора Татарского было спланировано на Украине

Новости часа: СК заявил, что убийство военкора Татарского было спланировано на Украине

Новости часа: СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 33 человек

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на теракт

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт

СК опубликовал видео с разбившимся легкомоторным самолетом в Волгоградской области

Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы

Власти Петербурга рассказали о пострадавших при взрыве в кафе

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Новости часа: власти Петербурга выплатят семье погибшего военкора Татарского 1 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следствие полагает, что планирование и организация убийства военкора Владлена Татарского осуществлялось с Украины. Об этом заявили в Следственном комитете России.

С российского рынка ушли менее 15% зерновых трейдеров. Это данные отраслевого союза.

Госдума приостановила выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ за 2023 год. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

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