Новости часа: СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского переквалифицировали на более тяжкую статью о теракте. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Впервые более половины городов в России признаны благоприятными для жителей. Это следует из индекса качества от акционерного общества ДОМ.РФ.

Ряд стран ОПЕК+ могут присоединиться к дополнительному сокращению добычи нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.