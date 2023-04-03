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03 апреля, 18:30

Общество

Новости часа: СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Новости часа: СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 33 человек

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на теракт

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт

СК опубликовал видео с разбившимся легкомоторным самолетом в Волгоградской области

Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы

Власти Петербурга рассказали о пострадавших при взрыве в кафе

Новости часа: Собянин сообщил, сколько пересадочных станций с МЦД на МЦК будет в 2023 году

Новости часа: власти Петербурга выплатят семье погибшего военкора Татарского 1 млн рублей

Эксперт рассказал, могли ли использовать Дарью Трепову в своих целях другие люди

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского переквалифицировали на более тяжкую статью о теракте. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Впервые более половины городов в России признаны благоприятными для жителей. Это следует из индекса качества от акционерного общества ДОМ.РФ.

Ряд стран ОПЕК+ могут присоединиться к дополнительному сокращению добычи нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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