03 апреля, 18:15Происшествия
СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на теракт
Дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Следственный комитет переквалифицировал на более тяжкую статью о теракте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к взрыву могут быть причастны украинские спецслужбы. Задержанная по этому делу Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой.
В итоге ранения получили более 30 человек. Губернатор города Александр Беглов заявил, что пострадавшим окажут финансовую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.