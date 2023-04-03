СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на теракт

Дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Следственный комитет переквалифицировал на более тяжкую статью о теракте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к взрыву могут быть причастны украинские спецслужбы. Задержанная по этому делу Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой.

В итоге ранения получили более 30 человек. Губернатор города Александр Беглов заявил, что пострадавшим окажут финансовую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.