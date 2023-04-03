СК опубликовал видео с разбившимся легкомоторным самолетом в Волгоградской области

Следственный комитет опубликовал кадры с легкомоторным самолетом "Бекас", который разбился в Волгоградской области. Как заявили СМИ, происшествие случилось возле населенного пункта Стандартный. В результате происшествия погиб пилот.

Ранее сообщалось, что судно взлетело с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки. К такому выводу пришли следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.