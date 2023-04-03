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03 апреля, 17:15

Происшествия

Власти Петербурга рассказали о пострадавших при взрыве в кафе

Власти Петербурга рассказали о пострадавших при взрыве в кафе

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Первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что 21 житель Санкт-Петербурга и 10 человек из других регионов пострадали при взрыве в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной.

В больницах продолжает оставаться 22 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Губернатор города Александр Беглов заявил, что все пострадавшие получат компенсации. В зависимости от тяжести состояния выплаты составят 500 или 250 тысяч рублей. Семье погибшего Владлена Татарского выделят 1 миллион рублей.

Ранее задержали 26-летнюю жительницу Петербурга Дарью Трепову, которую Следственный комитет считает причастной к преступлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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