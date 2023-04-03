Новости часа: власти Петербурга выплатят семье погибшего военкора Татарского 1 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе военного корреспондента Владлена Татарского 1 миллион рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Понедельник, 3 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Температура поднялась выше 13,5 градуса, рассказали синоптики.

Несколько сотен верующих собрались в Киево-Печерской лавре на молитвенное стояние 3 апреля. Об этом сообщили СМИ.