Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 15:30

Общество

Новости часа: власти Петербурга выплатят семье погибшего военкора Татарского 1 млн рублей

Новости часа: власти Петербурга выплатят семье погибшего военкора Татарского 1 млн рублей

Эксперт рассказал, могли ли использовать Дарью Трепову в своих целях другие люди

Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

Фура опрокинулась на Володарском шоссе в Подмосковье

Водитель грузовика на скорости снес ограничитель высоты

Водитель поджег свой автомобиль после аварии в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе Татарского 1 млн рублей

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Трепова признала, что принесла в кафе в Петербурге статуэтку, которая после взорвалась

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе военного корреспондента Владлена Татарского 1 миллион рублей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Понедельник, 3 апреля, в Москве стал самым теплым днем с начала года. Температура поднялась выше 13,5 градуса, рассказали синоптики.

Несколько сотен верующих собрались в Киево-Печерской лавре на молитвенное стояние 3 апреля. Об этом сообщили СМИ.

Читайте также
происшествиярегионыобществопогодарелигияза рубежомвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика