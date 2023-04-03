Эксперт рассказал, могли ли использовать Дарью Трепову в своих целях другие люди

Задержанная по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. Однако во время задержания заявила, что ее подставили.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, могли ли использовать Трепову в своих целях другие люди. Кроме того он объяснил, стоит ли сравнивать происшествие с убийством журналистки Дарьи Дугиной, которое произошло 21 августа 2022 года.

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