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03 апреля, 15:45

Происшествия

Эксперт рассказал, могли ли использовать Дарью Трепову в своих целях другие люди

Эксперт рассказал, могли ли использовать Дарью Трепову в своих целях другие люди

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Трепова признала, что принесла в кафе в Петербурге статуэтку, которая после взорвалась

МВД опубликовало видео с допросом Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Задержанная по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. Однако во время задержания заявила, что ее подставили.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, могли ли использовать Трепову в своих целях другие люди. Кроме того он объяснил, стоит ли сравнивать происшествие с убийством журналистки Дарьи Дугиной, которое произошло 21 августа 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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