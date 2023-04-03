Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

Посетители кафе в центре Санкт-Петербурга, пострадавшие при взрыве, получат от городского правительства компенсации. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

В зависимости от тяжести состояния выплаты составят 500 или 250 тысяч рублей. Семье погибшего Владлена Татарского выделят один миллион рублей. В результате взрыва в кафе ранения получили более 30 человек. Многие остаются в тяжелом состоянии.

Ранее задержали 26-летнюю жительницу Петербурга Дарью Трепову, которую Следственный комитет считает причастной к преступлению. Она призналась, что принесла на встречу с Татарским статуэтку, которая взорвалась.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство спланировали спецслужбы Украины. Этого не исключил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. Он назвал взрыв терактом.

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