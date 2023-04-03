03 апреля, 17:30Происшествия
Трепова признала, что принесла в кафе в Петербурге статуэтку, которая после взорвалась
Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, призналась, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. Об этом девушка рассказала на видео, предоставленном пресс-центром МВД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал убийство терактом. По его словам, за ним может стоять украинские спецслужбы.
Что еще известно о взрыве в питерском кафе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.