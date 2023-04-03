Новости часа: СК начал выяснять мотивы подозреваемой в убийстве Татарского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи начали выяснять мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Таковы данные Следственного комитета РФ. Кроме того, МВД опубликовало видео с допросом подозреваемой.

Землетрясение на Камчатке обошлось без серьезных последствий. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В России заболеваемость коронавирусом снизилась на 12,6% за неделю. Об этом заявил Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.