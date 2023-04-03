Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 13:00

Общество

Новости часа: СК начал выяснять мотивы подозреваемой в убийстве Татарского

Новости часа: СК начал выяснять мотивы подозреваемой в убийстве Татарского

Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Эксперт прокомментировал задержание подозреваемой в организации взрыва в Петербурге

Новости часа: Дарью Трепову задержали в квартире знакомого ее мужа в Петербурге

Число пострадавших при взрыве в питерском кафе возросло до 32 человек – Минздрав

Пожар произошел на складе на юге Москвы

В СК сообщили о задержании подозреваемой в организации взрыва в питерском кафе

Новости часа: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Минздрав сообщил, что пострадавших в результате землетрясения на Камчатке нет

СК РФ сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи начали выяснять мотивы Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Таковы данные Следственного комитета РФ. Кроме того, МВД опубликовало видео с допросом подозреваемой.

Землетрясение на Камчатке обошлось без серьезных последствий. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В России заболеваемость коронавирусом снизилась на 12,6% за неделю. Об этом заявил Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Читайте также
происшествиярегионыобществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика