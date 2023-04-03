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Новости

03 апреля, 12:45

Происшествия

Эксперт прокомментировал задержание подозреваемой в организации взрыва в Петербурге

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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал взрыв в кафе Петербурга. В воскресенье, 2 апреля, произошел взрыв в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной. В результате произошедшего погиб журналист Владлен Татарский, еще 32 человека получили ранения.

Следователи утверждают, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в кафе принесла Дарья Трепова. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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