Эксперт прокомментировал задержание подозреваемой в организации взрыва в Петербурге

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич прокомментировал взрыв в кафе Петербурга. В воскресенье, 2 апреля, произошел взрыв в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной. В результате произошедшего погиб журналист Владлен Татарский, еще 32 человека получили ранения.

Следователи утверждают, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в кафе принесла Дарья Трепова. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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