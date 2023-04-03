Новости часа: Дарью Трепову задержали в квартире знакомого ее мужа в Петербурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве военкора Татарского, задержали в квартире знакомого ее мужа. По данным СМИ, у девушки был билет в Узбекистан.

Софинансирование государством долгосрочных сбережений до 36 тысяч рублей в год запустят в ближайшее время. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Дефицита лекарств по действующим веществам в РФ нет, несмотря на отсутствие ряда наименований. Об этом рассказали в Минздраве.