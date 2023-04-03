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Новости

Новости

03 апреля, 12:30

Общество

Новости часа: Дарью Трепову задержали в квартире знакомого ее мужа в Петербурге

Новости часа: Дарью Трепову задержали в квартире знакомого ее мужа в Петербурге

Число пострадавших при взрыве в питерском кафе возросло до 32 человек – Минздрав

Пожар произошел на складе на юге Москвы

В СК сообщили о задержании подозреваемой в организации взрыва в питерском кафе

Новости часа: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Минздрав сообщил, что пострадавших в результате землетрясения на Камчатке нет

СК РФ сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Новости часа: в Москве благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ

Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского объявили в розыск

Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского задержали в Петербурге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дарью Трепову, которую подозревают в убийстве военкора Татарского, задержали в квартире знакомого ее мужа. По данным СМИ, у девушки был билет в Узбекистан.

Софинансирование государством долгосрочных сбережений до 36 тысяч рублей в год запустят в ближайшее время. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Дефицита лекарств по действующим веществам в РФ нет, несмотря на отсутствие ряда наименований. Об этом рассказали в Минздраве.

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