Число пострадавших при взрыве в питерском кафе возросло до 32 человек – Минздрав

По данным Минздрава, число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 32 человек. В данный момент восемь из них остаются в тяжелом состоянии.

2 апреля в кафе Петербурга "Стрит-бар" на Университетской набережной прогремел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который в результате взрыва погиб. Вместе с этим 32 человека получили травмы разной степени тяжести.

Следователи утверждают, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в кафе принесла Дарья Трепова.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт в Петербурге был спланирован спецслужбами Украины с привлечением "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией, а также запрещен в России.

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