В СК сообщили о задержании подозреваемой в организации взрыва в питерском кафе

Дарью Трепову, подозреваемую в организации взрыва в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете.

2 апреля в кафе Петербурга "Стрит-бар" на Университетской набережной прогремел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, который в результате взрыва погиб. Вместе с этим 32 человека получили травмы разной степени тяжести.

Следователи утверждают, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в кафе принесла Дарья Трепова. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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