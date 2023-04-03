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Новости

Новости

03 апреля, 12:00

Общество

Новости часа: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Новости часа: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Минздрав сообщил, что пострадавших в результате землетрясения на Камчатке нет

СК РФ сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Новости часа: в Москве благоустроят парк 40-летия ВЛКСМ

Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского объявили в розыск

Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского задержали в Петербурге

Вагоны с пивом сошли с рельсов в американском штате Монтана

Футболисты трех университетских команд устроили драку на столичном стадионе

Жилые кварталы Мелитополя попали под обстрел 2 апреля

Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи и оперативники задержали Дарья Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в Следственном комитете.

Правительство РФ упростило условия для переселения соотечественников из недружественных стран. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве после зимы. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.

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