Новости часа: задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи и оперативники задержали Дарья Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в Следственном комитете.

Правительство РФ упростило условия для переселения соотечественников из недружественных стран. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве после зимы. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.