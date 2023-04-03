Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского объявили в розыск

Дарью Трепову, которая может быть причастна к убийству военного корреспондента Владлена Татарского, объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ. Она, по версии следствия, принесла в кафе гипсовую статуэтку, в которой могло находиться самодельное взрывное устройство.

По данным Минздрава, число пострадавших при взрыве в кафе возросло до 32 человек. В данный момент восемь из них остаются в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, его передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

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