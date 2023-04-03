Жилые кварталы Мелитополя попали под обстрел 2 апреля

Жилые кварталы Мелитополя попали под массированный обстрел. Об этом в своем телеграм-канале рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам местных жителей, этот удар по Мелитополю стал третьим за неделю. Специалисты установили, что обстрел был комбинированным из РСЗО HIMMARS и "Ольхи", ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

По сообщению мэра города Галины Данильченко, пострадали шесть человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24