Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Происшествия

Жилые кварталы Мелитополя попали под обстрел 2 апреля

Жилые кварталы Мелитополя попали под обстрел 2 апреля

Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке

Грузовой автомобиль въехал в разделительное ограждение на 39-м км МКАД

Задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского – СМИ

В Минздраве заявили, что после взрыва в кафе Петербурга госпитализировали 24 человека

Состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое – Минздрав

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек

В МВД подтвердили гибель Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге

Мощность взрывного устройства в кафе в Санкт-Петербурге составила 200 граммов тротила

Жилые кварталы Мелитополя попали под массированный обстрел. Об этом в своем телеграм-канале рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам местных жителей, этот удар по Мелитополю стал третьим за неделю. Специалисты установили, что обстрел был комбинированным из РСЗО HIMMARS и "Ольхи", ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

По сообщению мэра города Галины Данильченко, пострадали шесть человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина КурумаИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика