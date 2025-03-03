Новости мира: один человек погиб в результате теракта на севере Израиля

В городе Хайфа на севере Израиля в результате теракта один человек погиб и четверо получили ранения. Полиция сообщила, что 20-летний преступник с ножом напал на людей в торговом центре, совмещенном с центральным автовокзалом города. Террорист был ликвидирован.



Один человек погиб в природном пожаре, который уже неделю бушует в районе японского города Офунато. Огнем охвачены более двух тысяч гектаров леса. Число пострадавших уточняется.

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