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Новости

03 марта, 19:30

Происшествия

Новости мира: автомобиль въехал в толпу людей у торгового центра в Германии

Новости мира: автомобиль въехал в толпу людей у торгового центра в Германии

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Автомобиль въехал в толпу людей у торгового центра в городе Мангейм на юго-западе Германии. Минимум два человека погибли, 25 человек пострадали, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности. Полиция призвала жителей избегать посещения центра города, там проводится масштабная полицейская операция. Пока неясно, был ли это несчастный случай или нападение. Водитель задержан.

В китайском городе Сиань отметили Масленицу. Местные жители ели блины, водили хороводы под русскую народную музыку и смотрели выступление кубанского казачьего ансамбля. Мероприятие стало продолжением программы перекрестных годов культуры России и Китая. Масленичные гулянья также прошли в Российском культурном центре в Пекине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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