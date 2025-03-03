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03 марта, 19:15

Происшествия

Ребенку из Сочи, на которого напали собаки, проведут пластические операции

Ребенку из Сочи, на которого напали собаки, проведут пластические операции

Врачи в Москве приступили к лечению мальчика, на которого напали собаки в Сочи

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Ребенка из Сочи, на которого напали собаки, доставили на лечение в Москву. Девятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации, у него сильно повреждено лицо. Врачи планируют провести ему сложные пластические операции в несколько этапов.

Собаки напали на мальчика 26 февраля, когда он возвращался из школы. Его спасли прохожие, но ребенок получил серьезные раны головы и ног. Мальчика госпитализировали в Сочи, потом в Краснодар, оттуда его уже перевезли в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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