Ребенку из Сочи, на которого напали собаки, проведут пластические операции

Ребенка из Сочи, на которого напали собаки, доставили на лечение в Москву. Девятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации, у него сильно повреждено лицо. Врачи планируют провести ему сложные пластические операции в несколько этапов.

Собаки напали на мальчика 26 февраля, когда он возвращался из школы. Его спасли прохожие, но ребенок получил серьезные раны головы и ног. Мальчика госпитализировали в Сочи, потом в Краснодар, оттуда его уже перевезли в Москву.

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