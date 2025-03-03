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Новости

03 марта, 07:15

Происшествия

Пожар произошел в автосервисе на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в автосервисе на северо-востоке Москвы

Отец пострадавшего от укусов собак мальчика приехал за ним в Москву

Здание автосервиса горит на улице Добролюбова в Москве

Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

Отец пострадавшего от собак в Сочи мальчика приехал за ребенком в Москву

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ТЦ в Мытищах

Пожар произошел в здании автосервиса на северо-востоке Москвы

Полиция задержала женщину, которая ехала на самокате с маленьким ребенком

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы в ТЦ в Мытищах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Крупный пожар произошел в автосервисе на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Огонь охватил двухэтажное здание на площади 300 квадратных метров. С огнем боролись более 50 человек и 16 единиц техники. Один человек пострадал, его госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в одном из торговых центров в Мытищах. Охранники отказались пропустить мужчину с подозрительной сумкой, в ответ он распылил в их сторону газовый баллончик и скрылся. Позже мужчина вернулся с травматическим пистолетом и открыл стрельбу.

Отец мальчика, которого покусали собаки в Сочи, приехал в Москву вслед за сыном. Ребенка доставили в столицу санитарной авиацией в состоянии искусственной комы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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