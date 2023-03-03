Новости часа: Бастрыкин наградил мальчика, спасшего детей при нападения ДРГ под Брянском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил мальчика, спасшего девочек при нападения украинской ДРГ под Брянском. Мальчика наградили медалью "Доблесть и отвага".

Цены на нефть падают после сообщения в СМИ о возможности выхода ОАЭ из ОПЕК. Об этом сообщили в РИА Новости.

В столице работают больше 200 производителей пищевой продукции на данный момент. О количестве предприятий рассказал Сергей Собянин.