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Новости

03 марта, 18:30

Экономика

Новости часа: Бастрыкин наградил мальчика, спасшего детей при нападения ДРГ под Брянском

Новости часа: Бастрыкин наградил мальчика, спасшего детей при нападения ДРГ под Брянском

Новости часа: Собянин поручил ускорить открытие нового спорткомплекса в Зеленограде

Движение транспорта на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП

Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

Новости часа: раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату

Движение на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП

Врачи успешно провели операцию раненому в Брянской области мальчику

Губернатор Брянской области посетил пострадавшего в теракте мальчика

Новости часа: украинские диверсанты в Брянской области использовали оружие НАТО – МИД РФ

В Малайзии эвакуировали 36 тыс человек из-за наводнений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил мальчика, спасшего девочек при нападения украинской ДРГ под Брянском. Мальчика наградили медалью "Доблесть и отвага".

Цены на нефть падают после сообщения в СМИ о возможности выхода ОАЭ из ОПЕК. Об этом сообщили в РИА Новости.

В столице работают больше 200 производителей пищевой продукции на данный момент. О количестве предприятий рассказал Сергей Собянин.

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