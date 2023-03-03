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03 марта, 15:30

Экономика

Новости часа: раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату

Новости часа: раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату

Движение на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП

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Новости часа: Песков заявил, что теракт в Брянской области будет расследоваться

Песков заявил, что геройство спасшего девочек брянского мальчика будет отмечено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату. О состоянии десятилетнего мальчика сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Производство продуктов питания в Москве в 2022 году выросло на 6,1%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение на Кутузовском проспекте полностью восстановлено после аварии с пятью машинами. Об этом заявил Дептранс.

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