Новости часа: раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Раненного в Брянской области ребенка перевели из реанимации в палату. О состоянии десятилетнего мальчика сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Производство продуктов питания в Москве в 2022 году выросло на 6,1%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение на Кутузовском проспекте полностью восстановлено после аварии с пятью машинами. Об этом заявил Дептранс.