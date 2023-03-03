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Происшествия

Ресторанно-гостиничный комплекс загорелся в Омске на площади 1,2 тыс "квадратов"

Ресторанно-гостиничный комплекс загорелся в Омске на площади 1,2 тыс "квадратов"

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В Омске произошел крупный пожар в ресторанно-гостиничном комплексе. Огонь охватил 1 200 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности.

На данный момент открытое горение удалось ликвидировать. Людей в здании нет, сообщили СМИ со ссылкой на источники в местной администрации. В борьбе с огнем задействованы 60 спасателей и 17 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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