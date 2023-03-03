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Новая газовая атака совершена на учебные заведения в Иране

Новая газовая атака совершена на учебные заведения в Иране

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В Иране произошла новая газовая атака на учебные заведения. Ряд СМИ сообщили, что в десятке школ и одном студенческом общежитии неизвестные распылили химико-биологическое вещество. На кадрах видны задыхающиеся люди. Кому-то оказывают первую помощь, а кто-то лежит без сознания на дороге.

Официальные власти обвиняют в организации атак Израиль, а оппозиция считает, что все организовало формирование Корпус стражей исламской революции. Отмечают также, что в основном террористы атакуют учреждения, где учатся девочки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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