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Происшествия

Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

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Украинских диверсантов выдавили с территории РФ

В российских спецслужбах расследуют атаку украинских диверсантов на приграничный поселок в Брянской области. Там боевики ВСУ расстреляли гражданскую машину, в которой везли детей в школу.

Водитель погиб, один ребенок получил ранения. Тем не менее 10-летний мальчик помог двум первоклассницам укрыться в безопасном месте.

Владимир Путин расценил вылазку боевиков как террористический акт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
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