Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

В российских спецслужбах расследуют атаку украинских диверсантов на приграничный поселок в Брянской области. Там боевики ВСУ расстреляли гражданскую машину, в которой везли детей в школу.

Водитель погиб, один ребенок получил ранения. Тем не менее 10-летний мальчик помог двум первоклассницам укрыться в безопасном месте.

Владимир Путин расценил вылазку боевиков как террористический акт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.