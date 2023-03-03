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ВС РФ продолжили эвакуировать жителей Артемовска

ВС РФ продолжили эвакуировать жителей Артемовска

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Российские военные продолжили эвакуировать жителей Артемовска из освобожденных районов в ближайшие поселки, куда уже не долетают украинские снаряды. Например, в пункт временного размещения в Шахтерске.

Многих приходится выводить буквально под огнем боевиков. Спасенные рассказали, как месяцами были вынуждены сидеть в подвалах, куда их выгнали из квартир украинские солдаты. Часто выходило так, что у женщин и детей не было даже воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
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