ВС РФ продолжили эвакуировать жителей Артемовска

Российские военные продолжили эвакуировать жителей Артемовска из освобожденных районов в ближайшие поселки, куда уже не долетают украинские снаряды. Например, в пункт временного размещения в Шахтерске.

Многих приходится выводить буквально под огнем боевиков. Спасенные рассказали, как месяцами были вынуждены сидеть в подвалах, куда их выгнали из квартир украинские солдаты. Часто выходило так, что у женщин и детей не было даже воды.

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