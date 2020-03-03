Из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота" не стали возбуждать дело

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота". Там посчитали, что во всем виноват ветер. Из-за сильных порывов животные в переносках получили травмы, которые привели к гибели.

Тем временем сам владелец питомцев посчитал это бездействием. Он намерен добиться наказания для виновных. Сейчас мужчина готовит обращение в прокуратуру и другие ведомства.

Трагедия произошла в январе. Мужчина, как положено, сдал своих питомцев в багаж. А в Шереметьево получил разбитые боксы. Предположительно, их повредили во время выгрузки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.