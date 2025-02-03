03 февраля, 15:30Происшествия
После взрыва в ЖК "Алые паруса" погибли два человека
В жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, взрыв может быть связан с заказным убийством. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что специальная служба выполняет свою работу, и комментировать происходящее в данный момент невозможно.
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