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03 февраля, 11:00

Происшествия

На месте взрыва в ЖК "Алые Паруса" в Москве работают правоохранительные органы

На месте взрыва в ЖК "Алые Паруса" в Москве работают правоохранительные органы

Взрыв в ЖК "Алые Паруса" на северо-западе Москвы расследует прокуратура

Три человека пострадали из-за взрыва в ЖК "Алые паруса"

Взрыв произошел в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. РИА Новости сообщает, что на территории рядом с домом в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, где произошел взрыв, установлено оцепление. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы.

Причины инцидента, по предварительной информации, связаны с взрывом неустановленного устройства, передают оперативные службы. Эти данные приводит ТАСС. В связи с происшествием на место выехал руководитель столичного Следственного комитета РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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