На месте взрыва в ЖК "Алые Паруса" в Москве работают правоохранительные органы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. РИА Новости сообщает, что на территории рядом с домом в жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, где произошел взрыв, установлено оцепление. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы.

Причины инцидента, по предварительной информации, связаны с взрывом неустановленного устройства, передают оперативные службы. Эти данные приводит ТАСС. В связи с происшествием на место выехал руководитель столичного Следственного комитета РФ.

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