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03 февраля, 10:45

Происшествия

Взрыв в ЖК "Алые Паруса" на северо-западе Москвы расследует прокуратура

Взрыв в ЖК "Алые Паруса" на северо-западе Москвы расследует прокуратура

Три человека пострадали из-за взрыва в ЖК "Алые паруса"

Взрыв произошел в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Пожарные машины прибыли к месту взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса" на авиационной улице в Москве, сообщает РИА Новости. Взрыв в одном из зданий комплекса привлек внимание прокуратуры, которая взяла расследование инцидента под контроль.

Несущие конструкции дома, где произошел хлопок, не повреждены, передает ТАСС. В свою очередь, Агентство городских новостей "Москва" уточняет, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЖК "Алые Паруса".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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