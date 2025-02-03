Взрыв в ЖК "Алые Паруса" на северо-западе Москвы расследует прокуратура

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Пожарные машины прибыли к месту взрыва в жилом комплексе "Алые Паруса" на авиационной улице в Москве, сообщает РИА Новости. Взрыв в одном из зданий комплекса привлек внимание прокуратуры, которая взяла расследование инцидента под контроль.

Несущие конструкции дома, где произошел хлопок, не повреждены, передает ТАСС. В свою очередь, Агентство городских новостей "Москва" уточняет, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в ЖК "Алые Паруса".

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