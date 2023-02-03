Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Энергодаре

Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Энергодаре

У берегов Японии начали поиск пропавших без вести моряков

Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

Михаил Ефремов попросил о смягчении наказания

Новости регионов: снежный ураган практически парализовал жизнь в Сахалинской области

Экс-замглавы Минобороны Украины прятал в диване почти миллион долларов

Присяжные признали Фургала виновным в организации двух убийств и в покушении на убийство

Депутаты сербского парламента подрались во время заседания

Новости часа: Не менее 9 человек погибли в результате ледяного шторма на юге США

"Московский патруль": Полицейские задержали сотрудников липового обменного пункта в Москве

В Энергодаре взорвался автомобиль, погиб один человек. Об этом заявили местные власти.

Сообщается, что взрыв был такой силы, что ударная волна выбила окна в квартирах до девятого этажа. Также сгорела припаркованная неподалеку машина.

На данный момент пожар уже потушен, а саперы проверяют, нет ли других взрывных устройств. На месте ЧП также работают сотрудники МЧС и силовых структур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика