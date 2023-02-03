11:45Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Энергодаре
В Энергодаре взорвался автомобиль, погиб один человек. Об этом заявили местные власти.
Сообщается, что взрыв был такой силы, что ударная волна выбила окна в квартирах до девятого этажа. Также сгорела припаркованная неподалеку машина.
На данный момент пожар уже потушен, а саперы проверяют, нет ли других взрывных устройств. На месте ЧП также работают сотрудники МЧС и силовых структур.
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