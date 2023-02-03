Экс-замглавы Минобороны Украины прятал в диване почти миллион долларов

Следователи СБУ нашли в диване бывшего замглавы Минобороны Украины почти миллион долларов. Видео обыска у Александра Миронюка, который происходил в августе 2022 года, опубликовали украинские СМИ.

На кадрах видно, как следователь достает из ниши около дивана пачки денег и кладет их в растущую кучу. Сам же Миронюк утверждает, что эти деньги он одолжил у 86-летней жительницы Харькова. Теперь он проходит по делу о мошенничестве, а именно о закупках некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.