Пожар во Фрязине локализовали

Крупный пожар на 7-ми тысячах квадратных метров во Фрязине локализовали. Там загорелась мебельная фабрика на промзоне.

Открытый огонь и клубы черного дыма были видно за несколько километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.