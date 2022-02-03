Пожару на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине присвоен третий ранг сложности

Данных о пострадавших в пожаре на мебельной фабрике во Фрязине нет, сообщили в МЧС. Пожару присвоен третий ранг сложности.

"По состоянию на 19:00 площадь горения составляет 7 тысяч квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 8 человек, данные по пострадавшим не поступали. Всего в тушении пожара привлекаются 81 человек и 28 единиц техники", – сообщили в пресс-службе МЧС.

В Подмосковной прокуратуре сообщили, что ведомство начало проверку по факту пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.