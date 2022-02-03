СК попросил отправить под домашний арест инспектора ГИБДД после конфликта в Петербурге

Следственный комитет направил в Василеостровский суд Санкт-Петербурга ходатайство о домашнем аресте для инспектора ГИБДД Александра Колесникова до 1 апреля 2022 года.

Конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга.

В ходе взаимных пререканий один из сотрудников толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил женщину на пол и заломал ей руки за спину, сломав плечевую кость.

Сотрудника ГИБДД, нанесшего оперативнице травму, задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.