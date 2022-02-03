На юго-востоке столицы подняли все вагоны после аварии на МЖД

В Москве на юго-востоке подняли все вагоны после аварии на МЖД. Ранее на станции Люблино-Сортировочное столкнулись два грузовых поезда. Из-за мощного удара восемь вагонов сошли с рельсов. Один из них снес постройку рядом с железной дорогой.

Пострадали два работника станции. Они находятся в больнице.

На месте были задействованы два восстановительных поезда со станций Люблино-Сортировочное и Перово, а также 80 железнодорожников. Для выяснения причин произошедшего на МЖД создана специальная комиссия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.