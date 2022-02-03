Стали известны подробности убийства "Мисс Кузбасс-2010"

Следователи разбираются в убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. Главный подозреваемый – ее муж Александр Попов. Он обратился в полицию, заявив, что супруга прошлым летом улетела отдыхать в Дубай, а потом отправилась в ЮАР.

По данным телеграм-каналов, Александр Попов убил жену, расчленил тело, обвязал камнями и выбросил останки в реку Десну. Как рассказал сам подозреваемый, расправу над женой и матерью его шестилетней дочери он устроил из-за домашней ссоры.

Как выяснили следователи, "Мисс Кузбасс – 2010" не пересекала границу и лично на связь ни с кем не выходила. Более четырех месяцев Попов сам вел блог своей жертвы с ее телефона. Он писал от имени Ксении посты, отвечал на сообщения друзей, родных и комментарии подписчиков. Однако знакомые заметили, что поведение модели изменилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.